Neustart am Kupferbergwerk Café Kupferstube öffnet wieder: Alen Azar übernimmt in Fischbach Vera Müller 25.02.2026, 13:45 Uhr

i Alen Azar kennen viele aus seiner Zeit im Parkhotel Idar-Oberstein. Nun übernimmt er das Café in Fischbach. Alen Azar

Nach mehrmonatiger Pause kehrt Leben in das beliebte Ausflugsziel ein. Gastronom Alen Azar übernimmt die Kupferstube und setzt auf modernes Ambiente sowie Tapas-Abende. Für sein neues Projekt gibt er den Club im Parkhotel Idar-Oberstein auf.

Alen Azar übernimmt das Café Kupferstube am Fischbacher Kupferbergwerk. Der 45-Jährige ist kein Unbekannter in der Gastronomieszene der Region. Vor etwa 16 Jahren hat er seine Tätigkeit im Parkhotel Idar-Oberstein begonnen und war mit einigen Unterbrechungen auch in anderen Lokalen sowie selbstständig tätig.







