Nach mehrmonatiger Pause kehrt Leben in das beliebte Ausflugsziel ein. Gastronom Alen Azar übernimmt die Kupferstube und setzt auf modernes Ambiente sowie Tapas-Abende. Für sein neues Projekt gibt er den Club im Parkhotel Idar-Oberstein auf.
Alen Azar übernimmt das Café Kupferstube am Fischbacher Kupferbergwerk. Der 45-Jährige ist kein Unbekannter in der Gastronomieszene der Region. Vor etwa 16 Jahren hat er seine Tätigkeit im Parkhotel Idar-Oberstein begonnen und war mit einigen Unterbrechungen auch in anderen Lokalen sowie selbstständig tätig.