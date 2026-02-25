Neustart am Kupferbergwerk
Café Kupferstube öffnet wieder: Alen Azar übernimmt in Fischbach
Alen Azar kennen viele aus seiner Zeit im Parkhotel Idar-Oberstein. Nun übernimmt er das Café Kupferstube in Fischbach.
Alen Azar kennen viele aus seiner Zeit im Parkhotel Idar-Oberstein. Nun übernimmt er das Café in Fischbach.
Nach mehrmonatiger Pause kehrt Leben in das beliebte Ausflugsziel ein. Gastronom Alen Azar übernimmt die Kupferstube und setzt auf modernes Ambiente sowie Tapas-Abende. Für sein neues Projekt gibt er den Club im Parkhotel Idar-Oberstein auf.

Alen Azar übernimmt das Café Kupferstube am Fischbacher Kupferbergwerk. Der 45-Jährige ist kein Unbekannter in der Gastronomieszene der Region. Vor etwa 16 Jahren hat er seine Tätigkeit im Parkhotel Idar-Oberstein begonnen und war mit einigen Unterbrechungen auch in anderen Lokalen sowie selbstständig tätig.

