Das Fischbacher Kupferbergwerk ist eines der touristischen Aushängeschilder im Nationalparklandkreis. Nun eröffnet das dortige Café Kupferstube nach einer Pause unter neuer Regie wieder.
Alen Azar

Die Familie Pollmer ist in Idar mit ihrem Café am Weiher glücklich. Nun übernimmt Alen Azar deren vorheriges Café in Fischbach. Schluss ist allerdings mit dem Club im Parkhotel Idar-Oberstein.

Alen Azar übernimmt das Café Kupferstube am Fischbacher Kupferbergwerk. Der 45-Jährige ist kein Unbekannter in der Gastronomie der Region. Vor etwa 16 Jahren hat er seine Tätigkeit im Parkhotel Idar-Oberstein begonnen und war mit einigen Unterbrechungen auch in anderen Lokalen sowie selbstständig tätig.

