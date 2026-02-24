Die Familie Pollmer ist in Idar mit ihrem Café am Weiher glücklich. Nun übernimmt Alen Azar deren vorheriges Café in Fischbach. Schluss ist allerdings mit dem Club im Parkhotel Idar-Oberstein.
Alen Azar übernimmt das Café Kupferstube am Fischbacher Kupferbergwerk. Der 45-Jährige ist kein Unbekannter in der Gastronomie der Region. Vor etwa 16 Jahren hat er seine Tätigkeit im Parkhotel Idar-Oberstein begonnen und war mit einigen Unterbrechungen auch in anderen Lokalen sowie selbstständig tätig.