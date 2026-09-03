Linienbetrieb Idar-Oberstein Busunfälle mit größeren Schäden sind selten Christian Schulz 03.09.2026, 14:06 Uhr

i Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden. Christian Schulz. Hosser

Schwere Busunfälle sind selten, doch kleinere Pannen gehören fast zum Alltag in Idar-Oberstein. Wie Techniker und Fahrer den Nahverkehr trotz Herausforderungen am Laufen halten.

Den Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw am vergangenen Samstag in der Mainzer Straße in Oberstein hat unsere Zeitung zum Anlass genommen, einmal genauer hinter die Kulissen der Nahverkehrsbetriebe zu schauen. Was passiert eigentlich, wenn ein Bus beschädigt wird oder während des Linienbetriebs plötzlich nicht mehr weiterfahren kann?







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