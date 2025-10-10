Klagen im Frauenberger Rat Busse schlängeln sich durch die Ortsdurchfahrt Gerhard Müller 10.10.2025, 06:00 Uhr

i Es wurden erneut Klagen laut, dass es für die Busse oft kein Durchkommen gäbe, wenn Lkws in der Hauptstraße parken oder an der Bushaltestelle in der Ortsmitte (Foto) anhalten. Es habe schon Unfälle gegeben, als die großen Busse Gehsteige und Geländer beschädigen, da die Fahrer zum Teil unerfahren seien. Gerhard Müller

Der Frauenberger Rat diskutierte außerdem Neuanschaffungen und Mängel an Spielplatzgeräten. Und ein Forderungspapier zur Entbürokratisierung, das an den Landesvater übergeben werden soll.

Zur jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Thom alle Mitglieder des Frauenberger Rats begrüßen. Als Erstes galt es, darüber abzustimmen, ob die Gemeinde einem Forderungspapier zustimmt, worin eine Verbesserung der Finanzsituation, Abbau unnötiger Bürokratie, Entlastung des Ehrenamtes sowie Rückgewinnung kommunaler Planungshoheit gefordert wird.







Artikel teilen

Artikel teilen