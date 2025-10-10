Der Frauenberger Rat diskutierte außerdem Neuanschaffungen und Mängel an Spielplatzgeräten. Und ein Forderungspapier zur Entbürokratisierung, das an den Landesvater übergeben werden soll.
Zur jüngsten Gemeinderatssitzung konnte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Thom alle Mitglieder des Frauenberger Rats begrüßen. Als Erstes galt es, darüber abzustimmen, ob die Gemeinde einem Forderungspapier zustimmt, worin eine Verbesserung der Finanzsituation, Abbau unnötiger Bürokratie, Entlastung des Ehrenamtes sowie Rückgewinnung kommunaler Planungshoheit gefordert wird.