Wie der Nahe-Zeitung zu entnehmen war, wurde der Kreis Birkenfeld in einer Greenpeace-Studie zum ÖPNV auf Rang 5 ländlich geprägter Landkreise gewählt. „Bemerkenswert ist, dass unter den zehn ersten Kreisen fünf aus dem Land Rheinland-Pfalz landeten“, freuen sich die beiden Kreistagsmitglieder Hans-Joachim Billert und Thomas Roland.

Das gute Ergebnis sei „ein Ergebnis dessen, dass wir im Kreis Birkenfeld parteiübergreifend dem ÖPNV eine große Bedeutung zubilligen und uns aktiv damit auseinandersetzen. Unseres Erachtens ist ein guter ÖPNV ein wichtiger Baustein zur Daseinsvorsorge besonders im ländlichen Raum“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Ergebnis des „aktiven und engagierten überparteilichen Bemühens“ können Bürgerinnen und Bürger der neusten Fahrplanänderung entnehmen: Auf Anregung von Roland (SPD/Veitsrodt) und Billert (Grüne/Herborn) hält der Stadtbus 804, der wegen der Vollsperrung in Tiefenstein derzeit über Vollmersbach und Veitsrodt fährt, nun auch in diesen Dörfern und ermöglicht den Anwohnern so die Möglichkeit, Geschäfte, Apotheken, Banken oder Pflegeheime in Tiefenstein aufzusuchen. „Zudem erhöht sich die Taktrate der Fahrten ins Stadtgebiet Idar und Oberstein“, loben Billert und Roland das rasche Handeln des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbunds (RNN) und die „flexible und zielorientierte Umsetzung seitens der Kreisverwaltung“. sc/red