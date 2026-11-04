Kreistag lehnt Vorschlag ab
Buslinien im Kreis Birkenfeld werden nicht geschrumpft
Bei der Linie 899 handelt es sich um einen Rufbus der den Bahnhof Fischbach-Weierbach unter anderem mit dem Kupferbergwerk Fisch
Bei der Linie 899 handelt es sich um einen Rufbus der den Bahnhof Fischbach-Weierbach unter anderem mit dem Kupferbergwerk Fischbach, dem historischen Ortskern Herrstein und der Wildenburg verbindet.
Peter Kneffel. picture alliance/dpa

Die Kreisverwaltung wollte durch Optimierung des ÖPNV-Konzepts Kosten sparen. Das wird vorerst nicht passieren. Grund der Ablehnung war die Rufbuslinie 899 – sie bindet unter anderem das Kupferbergwerk Fischbach an den Bahnhof Fischbach-Weierbach an. 

Lesezeit 3 Minuten
Das Optimierungskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Birkenfeld, das der Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund in Sitzungen des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) vorgestellt hatte, hat der Kreistag nun abgelehnt.
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