Die Kreisverwaltung wollte durch Optimierung des ÖPNV-Konzepts Kosten sparen. Das wird vorerst nicht passieren. Grund der Ablehnung war die Rufbuslinie 899 – sie bindet unter anderem das Kupferbergwerk Fischbach an den Bahnhof Fischbach-Weierbach an.
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Das Optimierungskonzept für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Kreis Birkenfeld, das der Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund in Sitzungen des Ausschusses für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (IWUK) vorgestellt hatte, hat der Kreistag nun abgelehnt.