Im Morgenverkehr in Birkenfeld reagierte eine Busfahrerin plötzlich — kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Bus. Wie ihr schnelles Handeln Schlimmeres verhinderte und was danach geschah, lesen Sie hier.
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Anja Lange-Haag ist Busfahrerin mit Leib und Seele. Was am Mittwoch, 16. September, in Birkenfeld geschah, wird sie wohl ihr Leben lang nicht vergessen. Gegen 6.50 Uhr bemerkte sie, dass es aus dem Armaturenbrett ihres Busses zu qualmen begann. „Ich habe sofort alle Türen geöffnet und die vier Fahrgäste aufgefordert auszusteigen“, berichtet Lange-Haag im Gespräch mit unserer Zeitung.