Mutige Tat bewahrt vor Unglück Busfahrerin rettet Fahrgäste vor Busbrand in Birkenfeld Christian Schulz 18.09.2026, 08:00 Uhr

i Anja Lange-Haag ist Busfahrerin mit Leib und Seele Durch ihr umsichtiges Verhalten kam es zu keinem Personenschaden bei dem spektakulären Vollbrand ihres Busses in Birkenfeld. Schon einen Tag später wollte sie schon wieder hinter das Lenkrad. Anja Lange-Haag

Im Morgenverkehr in Birkenfeld reagierte eine Busfahrerin plötzlich — kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Bus. Wie ihr schnelles Handeln Schlimmeres verhinderte und was danach geschah, lesen Sie hier.

Anja Lange-Haag ist Busfahrerin mit Leib und Seele. Was am Mittwoch, 16. September, in Birkenfeld geschah, wird sie wohl ihr Leben lang nicht vergessen. Gegen 6.50 Uhr bemerkte sie, dass es aus dem Armaturenbrett ihres Busses zu qualmen begann. „Ich habe sofort alle Türen geöffnet und die vier Fahrgäste aufgefordert auszusteigen“, berichtet Lange-Haag im Gespräch mit unserer Zeitung.







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