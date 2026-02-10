Narren in der VG Baumholder
Buntes Treiben beim Karnevalsclub Eckersweiler
Karl und Trutsche: Die Darsteller auf der Bühne des Karnevalsclub Eckersweiler begeistern das Publikum mit ihrem humorvollen Sketch über Generationsprobleme.
Hans-Peter Bohr

Eckersweiler feierte närrische Highlights: Mutige Auftritte, überraschende Ehrungen und ein Männerballett, das den Saal zum Kochen brachte. Doch eine Absage sorgte für eine besondere Überraschung – und bewies, dass der KCE auch spontan glänzt.

Im vollbesetzten Saal konnte Sitzungspräsident Holger Schäfer mit seinen zwei Sitzungs­kol­legen Jennifer Edinger und Christoph Dinges zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter auch die Gemeindevertretung mit ihrem Ortsbürgermeister Manuel Neu.Wie in jedem Jahr war auch wieder die BKG Baumholder mit dem Prinzenpaar Prinzessin Katrin II.

