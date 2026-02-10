Eckersweiler feierte närrische Highlights: Mutige Auftritte, überraschende Ehrungen und ein Männerballett, das den Saal zum Kochen brachte. Doch eine Absage sorgte für eine besondere Überraschung – und bewies, dass der KCE auch spontan glänzt.

Im vollbesetzten Saal konnte Sitzungspräsident Holger Schäfer mit seinen zwei Sitzungs­kol­legen Jennifer Edinger und Christoph Dinges zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter auch die Gemeindevertretung mit ihrem Ortsbürgermeister Manuel Neu.

Wie in jedem Jahr war auch wieder die BKG Baumholder mit dem Prinzenpaar Prinzessin Katrin II.