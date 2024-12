Funkelnde Deko Bunter Lichterglanz begeistert 03.12.2024, 11:00 Uhr

i Bunt glänzen unzählige Lichter am Weihnachtshaus in Berschweiler. Sigrun Peters

Sigrun und Jeff Peters haben wieder viel Zeit investiert und ihr Grundstück in Berschweiler mit unzähligen bunten Lichterketten und weihnachtlichen Motiven geschmückt. Bis Anfang Januar sind sie täglich ab 17 Uhr für Besucher vor Ort.

Fünf Wochen lang, seit vergangenem Samstag und noch bis zum 6. Januar, kann in diesem Jahr wieder das Weihnachtshaus in Berschweiler bestaunt werden. Sigrun und Jeff Peters haben auf ihrem Anwesen auf der „Kanzel“ in Berschweilererneut ein hell leuchtendes Winterwunderland aufgebaut.

