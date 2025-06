Fronleichnam ist bis heute das volkstümlichste religiöse Fest im römisch-katholischen Kirchenjahr, entsprechend wurde es auch am Donnerstag in Sien gefeiert. Das Fest begann mit einer Eucharistiefeier mit Pfarrer Thomas Linnartz und Diakon Peter Munkes in der Siener Laurentiuskirche und endete mit einem Pfarrfest in Nähe der Kirche.

Mittendrin werden es etwa 100 Gläubige gewesen sein, die der Prozession zu drei Stationen mit Gebet, Musik und Gesang folgten. Angeführt wurde die einstündige Prozession vom Baldachin – auch Tragehimmel genannt – der Monstranz, den Sienerwind-Musikanten unter der Leitung von Ingo Mastronardi und einigen Kommunionkindern.

Bunte Fahnen und frisches Birkengrün schmückten die Straße und die Altäre frischer Blumenschmuck, von Pfingstrosen über Lupinen bis hin zu Rosen und Rittersporn. Daniel Bourguignon und sein 25-köpfiges Team hatten gute Arbeit in der Vorbereitung geleistet. Auf dem Pfarrfest gab es unter anderem Leckeres aus der Gulaschkanone. weg