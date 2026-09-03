KNDS-Geschäftsführer Christoph Cords spricht über Zeitplan und Entwicklung in Freisen – und was die Aufträge der Bundeswehr für Standort und Jobs in der Region bedeuten. Bis 2035 könnte sich die Mitarbeiterzahl verdreifachen.
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1963 aus der Auto-Union Saar entstanden, entwickelte sich die heutige KNDS Maintenance im Freisener Ortsteil Schwarzerden. Und das saarländische Rüstungsunternehmen ist seit Jahren – noch vor der Zeitenwende – auf Wachstumskurs. Und mit der anstehenden Serienfertigung der Patria-Transportpanzer ab Ende 2027 wird dies neue Höhen erreichen.