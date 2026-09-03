Betriebe in der Krise? Bundeswehr wird bei KNDS in Freisen zu einem Jobmotor Sascha Saueressig 03.09.2026, 09:00 Uhr

i Vor der 2022 neu gebauten Produktionshalle am Südrand des Firmengeländes stehen verschiedene Bundeswehrfahrzeuge, wie ein Fennek, Mungo, Fuchs oder Eagle, die zur Instandsetzung bei KNDS Maintenance mit Schwertransportern angeliefert werden. Sascha Saueressig

KNDS-Geschäftsführer Christoph Cords spricht über Zeitplan und Entwicklung in Freisen – und was die Aufträge der Bundeswehr für Standort und Jobs in der Region bedeuten. Bis 2035 könnte sich die Mitarbeiterzahl verdreifachen.

1963 aus der Auto-Union Saar entstanden, entwickelte sich die heutige KNDS Maintenance im Freisener Ortsteil Schwarzerden. Und das saarländische Rüstungsunternehmen ist seit Jahren – noch vor der Zeitenwende – auf Wachstumskurs. Und mit der anstehenden Serienfertigung der Patria-Transportpanzer ab Ende 2027 wird dies neue Höhen erreichen.







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