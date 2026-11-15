Truppenübungsplatz Baumholder
Bundeswehr überprüft „Kaltstartfähigkeit“
Parallel zu den Flügen feuerte das Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein mit seinen Geschützen scharf.
Parallel zu den Flügen feuerte das Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein mit seinen Geschützen scharf.
Andrea Brand

Ein besonderes Manöver stand dieser Tage im Fokus: die Bundeswehr-Übung „Angry Eagle“. Mit der Übungsserie überprüft die Luftwaffe, ob ihre Kräfte sofort und ohne lange Vorlaufzeit einsatzbereit sind.

Lesezeit 2 Minuten
Kampfjets am Himmel über Baumholder. Ein Anblick, den die Menschen in der Region gut kennen. In der vergangenen Woche stand auf dem Truppenübungsplatz jedoch ein besonderes Manöver im Fokus: die Bundeswehr-Übung „Angry Eagle“. Zunächst machte das Wetter den Soldaten einen Strich durch die Rechnung.
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