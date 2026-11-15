Truppenübungsplatz Baumholder Bundeswehr überprüft „Kaltstartfähigkeit“ Andrea Brand 15.11.2026, 15:00 Uhr

i Parallel zu den Flügen feuerte das Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein mit seinen Geschützen scharf. Andrea Brand

Ein besonderes Manöver stand dieser Tage im Fokus: die Bundeswehr-Übung „Angry Eagle“. Mit der Übungsserie überprüft die Luftwaffe, ob ihre Kräfte sofort und ohne lange Vorlaufzeit einsatzbereit sind.

Kampfjets am Himmel über Baumholder. Ein Anblick, den die Menschen in der Region gut kennen. In der vergangenen Woche stand auf dem Truppenübungsplatz jedoch ein besonderes Manöver im Fokus: die Bundeswehr-Übung „Angry Eagle“. Zunächst machte das Wetter den Soldaten einen Strich durch die Rechnung.







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