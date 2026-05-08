Vertrag plötzlich gekündigt Bundeswehr dreht VfL Algenrodt das Wasser ab Vera Müller 08.05.2026, 13:30 Uhr

i Der Rasenplatz ist der Stolz des VfL Algenrodt. Nun muss die Bewässerung aus eigener Tasche bezahlt werden, was zur finanziellen Belastung wird. Roland Holtermann

Der VfL Algenrodt sitzt auf dem Trockenen: Die Bundeswehr dreht dem Verein das Wasser für den Rasenplatz ab. Der Vertrag wurde gekündigt, was den Vereinsmitgliedern bitter aufstößt.

Die Bundeswehr dreht dem VfL Algenrodt das Wasser für die Bewässerung des vereinseignen Rasenplatzes ab. Und das verursacht für den Verein jährlich Mehrkosten in Höhe von etwa 3000 Euro. Nicht nur im Rahmen der Mitgliederversammlung dieser Tage wurde deutlich, dass das den Algenrodtern so ganz und gar nicht passt.







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