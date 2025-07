Diesen Tag werden die Azubis der Kreissparkasse Birkenfeld sicher in Erinnerung behalten: Es war der erste in eigener Verantwortung in der Filiale Rhaunen. Und dann kam auch noch hoher Besuch aus Berlin.

Die Jungbänker des dritten Ausbildungsjahres der Kreissparkasse Birkenfeld hatten den ersten Tag in „ihrer“ Filiale. Ab diesem Tag dürfen sie eigenständig die Geschäftsstelle in Rhaunen leiten, mit Service, Beratung und Kassengeschäft. Alles eben, was im normalen Tagesablauf einer Regionalbank vorkommt.

Schon die Vorbereitungen hielten sie in Atem. An diesem Vormittag war bereits jede Menge los in der Geschäftsstelle und die Azubis hatten alle Hände voll zu tun. Doch das Highlight des Tages stand noch bevor. Für den Nachmittag war die offizielle Eröffnung geplant. Da hatte sich jede Menge Prominenz angesagt. Landrat Miroslaw Kowalski und VG Bürgermeister Uwe Weber hatten sich ebenso angemeldet wie der Sparkassenvorstand und, sozusagen als Stargast, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Die hatte auch ein Geschenk dabei, einen großen Korb mit leckerem Obst. Es war nicht ihr erster Besuch bei der Azubi-Filiale. Schon bei der Premiere dieses Projektes im Jahr 2012 war sie zu Gast. Die stellvertretende Personalchefin Andrea Schuff, seinerzeit Ausbildungsreferentin, hatte ein Foto von damals dabei.

i VG Bürgermeister Uwe Weber, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Landrat Miroslaw Kowalski bekamen je ein Geschenk mit einem Sparschwein, was dem Motto der Azubi-Filiale "Dein Geld, dein Feld. Säe jetzt, ernte später" Ausdruck verleiht. Die Sparkassenvorstände, Markus Zens (links) und Torsten Rothfuchs (2.v.rechts) freuten sich über den hohen Besuch. Leonhard Stibitz

Doch im Fokus standen die sechs Auszubildenden und eine duale Studentin, die nun selbstständig ihre Filiale organisieren dürfen. Sie begrüßten die Gäste und bedanken sich zunächst bei allen, die ihnen bei der Vorbereitung geholfen hatten. Da konnte man ersehen, dass viele Fachbereiche involviert waren und ein solches Projekt nur in Gemeinschaft entstehen kann. Das stärkt den Teamgeist und die Verbundenheit aller Beteiligten.

Julia Klöckner fand es toll, dass der Vorstand so viel Zutrauen in die jungen Menschen legt, schließlich seien Geld und Finanzen immer ein sensibles Thema. Schön sei, dass man hier noch Filialen mit Menschen und Gesichtern finde, kein anonymes Online-Banking. Das schaffe Vertrauen, so Klöckner, die sich auch gerne an die Weltspartage in ihrer Jugend erinnert. Sie darf, wie auch die Herren Kowalski und Weber gerne wiederkommen, denn sie bekamen von den Azubis jeweils ein Sparschwein geschenkt. Auch der Landrat, in seiner Funktion auch Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse, lobte die Auszubildenden und sprach ihnen Mut für die folgenden drei Wochen zu. Dem schloss sich auch Uwe Weber an, der dazu animierte, mit den Kunden ruhig mal „platt zu schwetzen“. Das sei nun mal die Sprache der Einheimischen und das schaffe auch Vertrauen.

Die KSK-Vorstände Rothfuchs und Zens freuten sich ebenfalls, dass das in weitem Umkreis wohl einmalige Projekt in Rhaunen seine Fortsetzung findet. Vertrauen in den Nachwuchs habe man selbstverständlich. Schließlich ging ja eine fundierte Ausbildung voraus und dies sei nun das finale Puzzlestück, das eigenständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten fördert. Noch bis zum 15. August haben die Azubis in Rhaunen das Zepter in der Hand.