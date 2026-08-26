Baumfällen an der L169 Bundesforsten hat den Harvester schon bestellt Sascha Saueressig 26.08.2026, 18:00 Uhr

i Entlang der Landesstraße 169 müssen nicht nur Schutzplanken, Schilder und Fahrbahnmarkierungen angebracht werden. Auch die Forstverwaltung des Truppenübungsplatzes muss noch abgestorbene oder umsturzgefährdete Bäume auf den rund acht Kilometern, die die Straße durch den Truppenübungsplatz verläuft, entnehmen. Benjamin Werle

Der Landesbetrieb Mobilität plant die Freigabe der Landesstraße 169 für Mitte September. Die abschließenden Bauarbeiten laufen und sollen bis Anfang September beendet sein. Doch auch Bundesforsten nutzt die Sperrung, um noch Bäume zu fällen.

Während die Bauunternehmen an der Fertigstellung der Landesstraße 169 zwischen Niederalben und Baumholder arbeiten, hat der Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel langfristig geplante Sicherungs- und Fällarbeiten entlang der rund elf Kilometer langen Trasse in Auftrag gegeben.







Artikel teilen

Artikel teilen