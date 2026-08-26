Der Landesbetrieb Mobilität plant die Freigabe der Landesstraße 169 für Mitte September. Die abschließenden Bauarbeiten laufen und sollen bis Anfang September beendet sein. Doch auch Bundesforsten nutzt die Sperrung, um noch Bäume zu fällen.
Lesezeit 1 Minute
Während die Bauunternehmen an der Fertigstellung der Landesstraße 169 zwischen Niederalben und Baumholder arbeiten, hat der Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel langfristig geplante Sicherungs- und Fällarbeiten entlang der rund elf Kilometer langen Trasse in Auftrag gegeben.