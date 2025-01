Petition pro Fossilienmuseum Bundenbach-Virus zieht weite Kreise Kurt Knaudt 16.01.2025, 03:00 Uhr

i Die Fossilien in Bundenbach sind weltberühmt. Mehr als 50 renommierte Professoren unterstützen die Petition für ein neues Museum. Fotos: Naheland-Touristik GmbH/soonteam cc, René Nolte

Mehr als 50 renommierte Professoren der Paläontologie setzen sich für ein zeitgemäßes Fossilienmuseum in Bundenbach ein.

„Die Fossilien aus dem Bundenbachschiefer sind ein einzigartiges Kulturgut und gehören zu einer der wichtigsten Fossillagerstätten unseres Planeten. Sie haben ein Museum verdient!” So oder so ähnlich klingen die Stellungnahmen, mit denen sich die Unterzeichner einer Petition an die Landesregierung in Mainz wenden.

