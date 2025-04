Obwohl sein Wagen eine massive Gartenmauer aus Beton durchbrochen hatte und schließlich in eine Hauswand gekracht war, überstand ein junger Autofahrer am Donnerstagmorgen einen Unfall unverletzt.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr um 6.51 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Auto in Hauswand“ nach Bundenbach alarmiert. Neben dem Rettungsdienst aus Rhaunen rückten die Feuerwehren aus Bundenbach, Rhaunen und Sulzbach unter der Einsatzleitung von Sascha Stein aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bot sich über eine Strecke von rund 30 Metern eine deutliche Spur der Verwüstung. Ein junger Mann war auf dem Weg von Rhaunen nach Kirn, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug durchbrach zunächst eine massive Gartenmauer aus Beton, zerstörte anschließend einen Beton-Blumenkübel und krachte schließlich mit Wucht in eine Hauswand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, regelte den Verkehr, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und räumte die Trümmerteile von der Straße.