Erfolgreicher Festivalsommer
Buhlenberger RockIN Buhlo überzeugt mit neuem Konzept
Die SWR1 Band Pop History ist das Higlight auf dem Festival in Buhlenberg, das mit einem neuen Konzept punkten will.
Die SWR1 Band Pop History ist das Higlight auf dem Festival in Buhlenberg, das mit einem neuen Konzept punkten will.
Diana Grandmaire

Trotz hoher Temperaturen kommen rund 1000 Menschen zum Festival in Buhlenberg. Das neue Konzept des Kulturvereins mit zwei Bands pro Festivaltag und dem Headliner als Opener geht auf. Das zeigt auch die ausgelassene Stimmung auf dem Gelände. 

Lesezeit 3 Minuten
Fused-Sänger Stefan Mahler springt auf der Bühne im lila Lichtermeer auf und ab, reckt die Arme in die Höhe, animiert das Publikum, das in die Bewegung einstimmt. „I can’t get no sleep“, schmettert der Sänger die Zeilen der Dance-Hymne Insomnia von Faithlees in einer Rockversion ins Mikrofon.

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