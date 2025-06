„Babbedeckels Carl“ ist Geschichte – Volker Hönig bleibt der Idar-Obersteiner Geschäftswelt aber erhalten, auch wenn er die Geschäftsleitung der „Bürowelten Schmidt“ längst an Schwiegersohn Oliver Fuhr übergeben hat.

i Oliver Fuhr (rechts) konnte zufrieden sein. Die Eröffnung von Bürowelten Schmidt im Kennedy-Center war bei bestem Wetter gut besucht. Mit ihm Bild: (von links) Sabrina Fuhr, Volker Hönig und die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian Heidrich. Leonhard Stibitz

Nun ist der Schritt endgültig vollzogen: „Bürowelten Schmidt“ hat mit einem Pre-Opening am vergangenen Freitag im neuen Domizil im Kennedy-Center im Gewerbepark Nahetal die Brücken zum traditionsreichen Firmensitz in Idar endgültig abgebrochen. Dort konnte die Firma Carl Schmidt & Co auf eine mehr als 140-jährige Firmengeschichte zurückblicken.

Im Januar 2021 übergaben Erika Schmidt-Hönig und ihr Mann die Buch- und Schreibwarenhandlung an Nachfolger Sven Kritz. Die Bürowelten, die Volker Hönig als zweites Standbein 1997 gegründet und aufgebaut hatte, verblieben im Familienbesitz. Mittlerweile leitet Schwiegersohn Oliver Fuhr gemeinsam mit seiner Ehefrau Sabrina das Unternehmen.

50 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Nach fast einjährigen Umbauarbeiten war es nun soweit: Der neue Showroom in der John-F.-Kennedy-Straße 18 wurde eingeweiht. Auf rund 350 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird hier alles präsentiert, was man im modernen Büro braucht: nicht nur Stühle und Schreibtische, sondern auch Beleuchtungsmodule, Schallabsorption, Farbkonzepte und Wandbilder von Ausstattungspartner Febrü, aber auch von anderen bekannten Markenherstellern. Für ein schönes Büro – auch zuhause – werden auch Loungemöbel präsentiert, da es immer mehr in Richtung Wohnmöbel beziehungsweise Wohlfühlbereiche geht, wie Oliver Fuhr erläutert. „Durch das Wohlfühlen werden nicht nur Motivation und Kreativität gesteigert, sondern es trägt auch zur Mitarbeitergewinnung bei.“

Der Service von Bürowelten Schmidt umfasst Bedarfsermittlung, Planung, Beratung, Anlieferung und Endmontage. Der Kundenkreis sprengt seit Langem die Grenzen des Landkreises Birkenfeld und erstreckt sich über ganz Südwestdeutschland. Mit den neuen Räumlichkeiten versprechen sich die Geschäftsinhaber mehr Wahrnehmung und können auf größerer Fläche besser ihre (T)Raumwelten präsentieren.

Lagerräume und eine Montagewerkstatt ergänzen den Showroom

Am Freitag begrüßte und bewirtete das Fuhr-Team ihre Geschäftspartner, die an der Umsetzung des Projektes beteiligten Firmen, Banken, Planer und Lieferanten. Stolz führten Volker Hönig, Sabrina und Oliver Fuhr ihre Gäste durch die neuen Ausstellungsräume, das angrenzende Lager und eine Montagewerkstatt im Anbau. Mit seiner langjährigen Erfahrung steht „Unruheständler“ Volker Hönig (74) seinem Schwiegersohn und dessen Ehefrau weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. sc