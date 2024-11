Bürgerstimme will die Kommunalpolitik verändern

Gegründet aus dem Widerstand gegen das Neubaugebiet „Auf den Zäunen“ zog der Verein Bürgerstimme mit einem Sitz in den Gemeinderat ein. Welche Rolle der Verein dort einnehmen will und was ihn neben Neubaugebieten noch bewegt.