Spekulation in Idar-Oberstein Bürgermeisterwahl: Wer folgt auf Friedrich Marx? Vera Müller 04.09.2026, 14:43 Uhr

i 13 Jahre ist das her: Frank Frühauf und Friedrich Marx beim Grill Grand Prix im Rahmen des Spießbratenfestes. Marx geht im nächsten Jahr in Ruhestand, Frühaufs Amtszeit endet offiziell erst 2031. Schon jetzt geht es um Nachfolge-Fragen. Hosser

Im nächsten Jahr steht in Idar-Oberstein eine Bürgermeisterwahl an: Friedrich Marx geht in Ruhestand. Und dabei muss man im Blick behalten, dass 2030 auch eine Oberbürgermeister-Urwahl ansteht. Ein Blick in die kommunalpolitische Glaskugel.

Im Juli gab es eine überraschende Mitteilung: Bürgermeister Friedrich Marx wird zum 30. Juni 2027 vorzeitig in den Ruhestand gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird er 66 Jahre alt sein. Die Amtszeit von Friedrich Marx hätte regulär am 15. April 2031 geendet.







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