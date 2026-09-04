Im nächsten Jahr steht in Idar-Oberstein eine Bürgermeisterwahl an: Friedrich Marx geht in Ruhestand. Und dabei muss man im Blick behalten, dass 2030 auch eine Oberbürgermeister-Urwahl ansteht. Ein Blick in die kommunalpolitische Glaskugel.
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Im Juli gab es eine überraschende Mitteilung: Bürgermeister Friedrich Marx wird zum 30. Juni 2027 vorzeitig in den Ruhestand gehen. Zu diesem Zeitpunkt wird er 66 Jahre alt sein. Die Amtszeit von Friedrich Marx hätte regulär am 15. April 2031 geendet.