Debatte in Idar-Oberstein Bürgermeisterwahl: Weichen werden jetzt geheim gestellt Vera Müller 09.11.2026, 07:51 Uhr

i Bei der Sitzung des Ältestenrates am 10. November werden die Weichen für die Bürgermeister-Stelle in Idar-Oberstein gestellt. Die Sitzung ist nichtöffentlich. Das letzte Wort hat allerdings der Stadtrat. HOSSER. Hosser

Da würde man gern Mäuschen spielen, darf man aber nicht: In der Sitzung des Ältestenrates am Dienstag, 10. November, werden die Weichen für die Ausschreibung der Bürgermeister-Stelle in Idar-Oberstein gestellt. Was man darüber wissen muss.

Wie geht es jetzt weiter nach dem Antrags-Chaos der Parteien um die Erweiterung der Stadtspitze? Bekanntlich wird die AfD den Antrag, der einen weiteren Beigeordneten neben dem Oberbürgermeister und dem Bürgermeister vorsieht, allein am 25. November in die Stadtratssitzung hineintragen – und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern, sofern die Fraktionsmitglieder so abstimmen, wie sie es vorab verkündet haben.







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