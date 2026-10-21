Damit hatte wohl niemand gerechnet. CDU, AfD und die SPD machen gemeinsame Sache. Dabei geht es um die Bürgermeisterwahl in Idar-Oberstein. Der Stadtvorstand – bisher ein Duo – soll 2027 ein Trio werden. Somit fällt die Brandmauer im Stadtrat.
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Ein Paukenschlag mit Blick auf die Bürgermeisterwahl in Idar-Oberstein, die im Frühjahr 2027 ansteht: Die Stadtratsfraktionen von AfD, CDU, SPD sowie Jürgen Müller (Die Linke) und Stefan Worst (Wählergruppe Worst) werden bei der nächsten Stadtratssitzung – vermutlich am Mittwoch, 28.