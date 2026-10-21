 CDU, AfD und SPD kooperieren
Bürgermeisterwahl: In Idar-Oberstein fällt Brandmauer
Bürgermeister Friedrich Marx tritt im Juli 2027 seinen Ruhestand an. Nun geht es um seine Nachfolge. Ein Antrag von AfD, CDU und
Bürgermeister Friedrich Marx tritt im Juli 2027 seinen Ruhestand an. Nun geht es um seine Nachfolge. Ein Antrag von AfD, CDU und Spd zielt darauf ab, den Stadtvorstand zu erweitern.
Hosser

Damit hatte wohl niemand gerechnet. CDU, AfD und die SPD machen gemeinsame Sache. Dabei geht es um die Bürgermeisterwahl in Idar-Oberstein. Der Stadtvorstand – bisher ein Duo – soll 2027 ein Trio werden. Somit fällt die Brandmauer im Stadtrat.  

Lesezeit 3 Minuten
Ein Paukenschlag mit Blick auf die Bürgermeisterwahl in Idar-Oberstein, die im Frühjahr 2027 ansteht: Die Stadtratsfraktionen von AfD, CDU, SPD sowie Jürgen Müller (Die Linke) und Stefan Worst (Wählergruppe Worst) werden bei der nächsten Stadtratssitzung – vermutlich am Mittwoch, 28.
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