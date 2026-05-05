Bilanz VG Herrstein-Rhaunen Bürgermeister Uwe Weber freut sich auf sein Paradies Kurt Knaudt 05.05.2026, 09:00 Uhr

i Er sei mit sich im Reinen, versichert Uwe Weber, in dessen Büro auch eine Nachbildung des alten Turms auf dem Idarkopf stand. Knaudt Kurt. Kurt Knaudt

Es komme immer auf das Wir-Gefühl an, ist Uwe Weber überzeugt. Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung zieht der langjährige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ein Fazit seiner Amtszeit.

„Ich habe mich immer als Diener der Bürger gefühlt“: So beschreibt Uwe Weber, der seit Anfang Mai Ex-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist, sein Selbstverständnis in diesem Amt. Nach seinem Abschied als Verwaltungschef wird der 65-Jährige aber nicht ganz von der politischen Bühne im Kreis Birkenfeld verschwinden.







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