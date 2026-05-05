Es komme immer auf das Wir-Gefühl an, ist Uwe Weber überzeugt. Im Gespräch mit der Nahe-Zeitung zieht der langjährige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ein Fazit seiner Amtszeit.
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„Ich habe mich immer als Diener der Bürger gefühlt“: So beschreibt Uwe Weber, der seit Anfang Mai Ex-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen ist, sein Selbstverständnis in diesem Amt. Nach seinem Abschied als Verwaltungschef wird der 65-Jährige aber nicht ganz von der politischen Bühne im Kreis Birkenfeld verschwinden.