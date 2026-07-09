Das kommt durchaus überraschend: Friedrich Marx, Bürgermeister der Stadt Idar-Oberstein, zieht sich zurück. Er möchte in einem Jahr vorzeitig in den Ruhestand gehen.
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Noch vor wenigen Tagen eröffnete Bürgermeister Friedrich Marx die Tiefensteiner Straße und strahlte übers ganze Gesicht. Ein Kraftakt, der Nerven gekostet hatte, war endlich beendet. Nun überrascht er mit einer Meldung: Am Mittwoch informierte er die Amtsleitungen der Stadtverwaltung Idar-Oberstein sowie die Stadtratsfraktionen darüber, dass er plant, aus persönlichen Gründen zum 30.