Nach einem Minus von 300.000 Euro durch die Grundsteuerreform steht die Stadt wieder gut da. Das sieht in großen Teilen auch der Baumholderer Stadtrat so. Eine Mahnung zur Sparsamkeit durch die FDP führt jedoch zu Diskussionen.
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Ein Überschuss im Ergebnishaushalt der Stadt Baumholder für 2026 von 76.000 Euro, zwar eine negative Freie Finanzspitze (die laufenden Einnahmen reichen also nicht aus, um Investitionen und Tilgungen zu decken) und nötige Investitionskredite in Höhe von 223.