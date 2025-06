Ab Juli werden die Fahrtziele des Bürgerbusses umgestellt. So entfallen die bislang üblichen Fahrten donnerstags nach Kusel (erste Woche) und Birkenfeld (zweite Woche). Stattdessen sollen diese frei werdenden Kapazitäten genutzt werden, um zusätzliche Termin- und Einkaufsfahrten innerhalb der Verbandsgemeinde abzudecken, erläutert Jessica Zimmer von der VG-Verwaltung.

„Wir haben festgestellt, dass es nur wenig Bedarf für die Fahrten nach Birkenfeld und Kusel gibt. Andererseits ist die Nachfrage dienstags für Fahrten innerhalb der VG zum Arzt, Apotheker, Physiotherapeuten oder zum Einkaufen so stark, dass wir teilweise schon Absagen erteilen mussten“, berichtet Zimmer. So seien die ehrenamtlichen Fahrer dienstags oft von 8 bis 17 Uhr komplett eingespannt, und es habe nur wenig Pausen gegeben. Dies sei bei Terminfahrten zum Arzt wiederum problematisch, da man die Fahrgäste natürlich auch wieder zeitnah nach Hause bringen müsse.

Idar-Oberstein wird unverändert angefahren

Um dieser starken Auslastung innerhalb der VG zu begegnen, stelle man die Fahrziele ab Dienstag, 1. Juli, um, damit man neue Fahrgäste aufnehmen könne und dem Bedarf so besser gerecht werde. „Wir versuchen, die Fahrten so zu takten, dass die Fahrer nicht von einem Abholpunkt zum Nächsten hetzen müssen“, schildert Zimmer. So genießen Arzttermine weiterhin Priorität. „Wenn ein Patient zur Abholung beim Arzt bereit ist, soll das verzugslos gehen“, erklärt sie weiter. Durch den Wegfall der Fahrten nach Kusel und Birkenfeld könne das Bürgerbusteam nun an drei Donnerstagen im Monat Fahrten innerhalb der Verbandsgemeinde anbieten. Unverändert wird regulär in der dritten Woche eines Monats Idar-Oberstein angefahren.

Angebote der Gemeindeschwester plus nutzen

Die Änderung der Fahrziele habe man gemeinsam mit den Ehrenamtlichen intensiv diskutiert und nach längerer Diskussion getroffen. Mit Blick auf die schon seit längerer Zeit rückläufige Nachfrage für überregionale Fahrten habe man sich dafür ausgesprochen, den steigender Bedarf an Fahrten innerhalb der Verbandsgemeinde nachzukommen. Auch die neu angebotenen Ge(H)spräche der Gemeindeschwester plus in Baumholder am vierten Donnerstag jedes Monats wolle man künftig mit dem Bürgerbus bedienen. „Senioren aus den Orten sollen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und sich von Bürgerbus abholen zu lassen“, erläutert Zimmer. Grundsätzlich stehe das Ziel im Mittelpunkt, noch mehr Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Verbandsgemeinde mobil zu machen.

Die Anmeldungen für die Fahrten werden unverändert montags zwischen 14 und 15 Uhr unter der Bürgerbustelefonnummer 06783/8181 erbeten. Dann sind die ehrenamtlichen Telefondienste besetzt, um die Terminwünsche für die Fahrten dienstags und donnerstags entgegenzunehmen. „Das Bürgerbus-Team freut sich darauf, auch weiterhin vielen Menschen eine zuverlässige und hilfreiche Fahrmöglichkeit bieten zu können“, betont Zimmer im Namen des Bürgerbusteams.

Weitere Helfer willkommen

Insgesamt zehn Fahrer und zwei ehrenamtliche Helfer für die Telefondienste teilen sich die Arbeit untereinander auf. Die VG würde daher weitere Unterstützer für das Projekt Bürgerbus begrüßen, erklärt Jessica Zimmer. Sie informiert Interessierte über alle Möglichkeiten der Beteiligung. Dabei ist das Mitmachen keine Verplichtung, jeder ehrenamtliche Helfer teilt sich die Zeit selbst ein. „Wir suchen nicht nur Fahrer, sondern auch Helfer für den Telefondienst montags“, erklärt Zimmer. Sie ist telefonisch unter 06783/8116 oder per E-Mail an j-zimmer@vgv-baumholder.de zu erreichen.