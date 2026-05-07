Bereichsleiter nimmt Stellung
Bürgerbüro war nur vorübergehend geschlossen
In der VG-Verwaltung in Rhaunen werden nach wie vor viele Büros betrieben, unter anderem das Bürgerbüro.
In der VG-Verwaltung in Rhaunen werden nach wie vor viele Büros betrieben, unter anderem das Bürgerbüro.
Reiner Drumm

Nach der Wahl des neuen VG-Bürgermeisters bezieht die Verwaltung in Herrstein Stellung zu den Vorwürfen aus Rhaunen. Dabei sei im Wahlkampf vieles falsch dargestellt worden.

Lesezeit 3 Minuten
„Die temporäre Schließung des Bürgerbüros am Standort Rhaunen im Januar/Februar war einzig auf krankheitsbedingte Ausfälle zurückzuführen. Die wiederkehrende Darstellung, es sei dauerhaft geschlossen, entsprach schlicht nicht der Wahrheit“, betont Nils Heidrich, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, in einer Stellungnahme zur Diskussion im Wahlkampf.

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