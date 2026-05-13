Apotheker Jaenicke übt Kritik
Bürgerbüro in Rhaunen: Versprechen nicht gehalten
Die VG-Verwaltung Rhaunen. Viele Rhaunener wünschen sich alte Zeiten zurück - oder zumindest mehr Teilhabe und Wahrnehmung nach
Die VG-Verwaltung Rhaunen. Viele Rhaunener wünschen sich alte Zeiten zurück - oder zumindest mehr Teilhabe und Wahrnehmung nach der Fusion mit Herrstein.
Reiner Drumm

„Ein Rhaunener geht aufs Bürgeramt“: Klingt nach einer lustigen Geschichte, ist es aber nicht, wie Apotheker Johannes Jaenicke mit Nachdruck berichtet. Er übt Kritik an Darstellungen der Verwaltung in Herrstein. 

Lesezeit 3 Minuten
„Ein Rhaunener geht auf das Bürgeramt in Herrstein“ oder „Wie ich eventuell in der Statistik der VG-Herrstein-Rhaunen 2026 lande“: Leicht ironisch überschreibt der Rhaunener Apotheker Johannes Jaenicke seine Eindrücke, die sich auf eine Stellungnahme der Verwaltung beziehen.

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