„Ein Rhaunener geht aufs Bürgeramt“: Klingt nach einer lustigen Geschichte, ist es aber nicht, wie Apotheker Johannes Jaenicke mit Nachdruck berichtet. Er übt Kritik an Darstellungen der Verwaltung in Herrstein.
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„Ein Rhaunener geht auf das Bürgeramt in Herrstein“ oder „Wie ich eventuell in der Statistik der VG-Herrstein-Rhaunen 2026 lande“: Leicht ironisch überschreibt der Rhaunener Apotheker Johannes Jaenicke seine Eindrücke, die sich auf eine Stellungnahme der Verwaltung beziehen.