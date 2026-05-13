Apotheker Jaenicke übt Kritik Bürgerbüro in Rhaunen: Versprechen nicht gehalten Vera Müller 13.05.2026, 13:48 Uhr

i Die VG-Verwaltung Rhaunen. Viele Rhaunener wünschen sich alte Zeiten zurück - oder zumindest mehr Teilhabe und Wahrnehmung nach der Fusion mit Herrstein. Reiner Drumm

„Ein Rhaunener geht aufs Bürgeramt“: Klingt nach einer lustigen Geschichte, ist es aber nicht, wie Apotheker Johannes Jaenicke mit Nachdruck berichtet. Er übt Kritik an Darstellungen der Verwaltung in Herrstein.

„Ein Rhaunener geht auf das Bürgeramt in Herrstein“ oder „Wie ich eventuell in der Statistik der VG-Herrstein-Rhaunen 2026 lande“: Leicht ironisch überschreibt der Rhaunener Apotheker Johannes Jaenicke seine Eindrücke, die sich auf eine Stellungnahme der Verwaltung beziehen.







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