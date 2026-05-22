Volkskunde für Technik-Fans Bügeleisenausstellung im Landesmuseum Birkenfeld öffnet Niels Heudtlaß 22.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Besucher staunen über die Vielfalt an Bügeleisen und Glättgeräten in der Ausstellung. Gerhard Ding

Bei der feierlichen Eröffnung der neuen Dauerausstellung konnten die Besucher einige der Bügeleisen auch in Aktion sehen. Die Sammlung stammt vom Buhlenberger Helmut Distler und kann nun jederzeit im Landesmuseum besichtigt werden.

Das Landesmuseum Birkenfeld hat am vergangenen Sonntag, 17, Mai, feierlich die neue Bügeleisen-Dauerstellung eröffnet. Vom chinesischen Pfanneneisen aus dem Jahr 206 vor Christus über ein Fußbügeleisen aus Ägypten bis zu Bockeisen, Satzeisen, Kasteneisen und Spirtituseisen – seit Sonntag lässt sich im Landesmuseum die technische Entwicklung des Bügeleisens durch die Geschichte nachvollziehen.







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