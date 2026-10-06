NS-Geschichte im Hunsrück Buchpreis-Gewinnerin Bazyar kommt nach Idar-Oberstein Vera Müller 06.10.2026, 07:38 Uhr

i Die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2026, Shida Bazyar, steht auf der Bühne. Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman wird seit 2005 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen. Hannes P. Albert. picture alliance/dpa

Die Freude ist groß: Schon vor der Buchpreis-Verleihung stand fest, dass Shida Bazyar in Idar-Oberstein lesen wird. Nun kommt mit Shida Bazyar eine Autorin, die die begehrteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur erhalten hat.

Da hatte der Kulturverein „Die Schnecke“ wieder einmal einen sehr guten literarischen Riecher: Für „Die Lücken“ hat Shida Bazyar in Frankfurt den Deutschen Buchpreis erhalten, die begehrteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. In dem Roman verarbeitet die Autorin die NS-Geschichte ihres Geburtsorts im Hunsrück.







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