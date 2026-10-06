Die Freude ist groß: Schon vor der Buchpreis-Verleihung stand fest, dass Shida Bazyar in Idar-Oberstein lesen wird. Nun kommt mit Shida Bazyar eine Autorin, die die begehrteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur erhalten hat.
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Da hatte der Kulturverein „Die Schnecke“ wieder einmal einen sehr guten literarischen Riecher: Für „Die Lücken“ hat Shida Bazyar in Frankfurt den Deutschen Buchpreis erhalten, die begehrteste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur. In dem Roman verarbeitet die Autorin die NS-Geschichte ihres Geburtsorts im Hunsrück.