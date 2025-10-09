Hoppstädten-Weiersbach feiert Brunnen in Weiersbach ist wieder in Betrieb Franz Cronenbrock 09.10.2025, 19:00 Uhr

i Die Straußjugend und Ortsbürgermeister Manuel Weber feierten zusammen den wieder fließenden Dorfbrunnen. Franz Cronenbrock

Seit Jahren floss kein Wasser mehr durch den Brunnen. Doch jetzt plätschert er wieder im alten Glanz. Das wurde von den Weiersbachern nun gefeiert.

„Wenn der Brunnen wieder plätschert, machen wir ein Fest“, so Jakob Hornberger von der Straußjugend aus dem Hoppstädte-Weiersbacher Ortsteil Weiersbach. Die Straußjugend hat das Versprechen dann wahr gemacht, denn am Freitag, dem Tag der Deutschen Einheit, wurde die Brunnenanlage im Ortsteil Weiersbach nun offiziell wieder in Betrieb genommen.







