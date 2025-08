Die Brücke über den Fischbach in Herrstein ist wieder befahrbar, die Sanierungsarbeiten wurden am Dienstag beendet. Es stehen zwar noch ein paar kleinere Arbeiten im Umfeld an, die Umleitung ist aber bereits aufgehoben. Die Bauarbeiten hatten im April begonnen und konnten im geplanten Zeitrahmen von vier Monaten beendet werden. Da nur unter Vollsperrung der Brücke gearbeitet werden konnte, war eine Umleitung über die Abfahrt Herrstein-Nord im Zuge der L160 nötig. Bei der Instandsetzung wurde der Oberbau der Brücke bis auf die Fahrbahnplatte komplett abgebrochen und anschließend neu aufgebaut, teilt der LBM mit. Auch am Unterbau der Brücke wurden die Betonschäden behoben. Zudem wurde das Wasserbaupflaster entfernt und der Fischbach in diesem Bereich renaturiert.