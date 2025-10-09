Rede im Olympia-Museum Brücke gebaut: In Peking für Idar-Oberstein geworben 09.10.2025, 08:42 Uhr

i Armin Korpus auf der Leinwand, darunter chinesische Untertitel: Der Idar-Obersteiner warb leidenschaftlich für seine Stadt und die erklärte die Edelsteintradition. Firma Beijing Xin Zi Culture Co., Ltd.

Was macht Armin Korpus aus Idar-Oberstein auf einer Riesenleinwand im Olympia-Museum Peking? Fast fünf Minuten beste Werbung für die Edelsteinstadt Idar-Oberstein. Und die Chinesen lieben es...

Mitreißend, informativ, quicklebendig und beste Werbung für die Edelsteinstadt: Armin Korpus, langjähriger Kommunalpolitiker aus Idar-Oberstein und CDU-Mitglied im Kreistag des Landkreises Birkenfeld, stellte dieser Tage in seiner als Video eingespielten Rede im Olympia-Museum Peking die Stadt Idar-Oberstein als Kompetenzzentrum der internationalen Schmuck- und Edelsteinindustrie vor.







Artikel teilen

Artikel teilen