Was macht Armin Korpus aus Idar-Oberstein auf einer Riesenleinwand im Olympia-Museum Peking? Fast fünf Minuten beste Werbung für die Edelsteinstadt Idar-Oberstein. Und die Chinesen lieben es...
Lesezeit 3 Minuten
Mitreißend, informativ, quicklebendig und beste Werbung für die Edelsteinstadt: Armin Korpus, langjähriger Kommunalpolitiker aus Idar-Oberstein und CDU-Mitglied im Kreistag des Landkreises Birkenfeld, stellte dieser Tage in seiner als Video eingespielten Rede im Olympia-Museum Peking die Stadt Idar-Oberstein als Kompetenzzentrum der internationalen Schmuck- und Edelsteinindustrie vor.