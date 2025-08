Es ging dieser Tage durch die Boulevard-Presse. Bruce Willis möchte noch einmal nach Deutschland reisen, genauer gesagt nach Idar-Oberstein, wo er bekanntlich 1955 geboren wurde. Das soll er angeblich so geäußert haben, berichten Magazine auch in den digitalen Medien. Der wohl berühmteste Sohn der Stadt wurde im März 70 Jahre alt und machte 2022 seine Erkrankung öffentlich: Frontotemporale Demenz – eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung. Seit der Diagnose zeigt sich Bruce Willis nur noch selten in der Öffentlichkeit. In einem Interview hat er den Wunsch, noch einmal seine Geburtsstadt zu besuchen, nicht geäußert. Angeblich kann er nicht mehr sprechend kommunizieren.

Die Medien berufen sich auf Aussagen von Wilfried Gliem, einer der Wildecker Herzbuben, der mit Willis verschwägert ist. Dessen Frau Elke ist die Großcousine von Willis Mutter Marlene. Bruce Willis schätze das typisch deutsche Essen wie Schweinebraten, spüre eine enge Verbindung zu Deutschland und Idar-Oberstein soll Gliem berichtet haben. Er habe regelmäßig Kontakt mit Marlene und sei mit Blick auf den Gesundheitszustand der Film-Legende auf dem Laufenden. Das können wir nicht nachprüfen, weder dementieren noch bestätigen. Denkbar ist das aber schon. Bruce Willis und Idar-Oberstein, das ist eine Herzenssache.

Zeichen aus der Stadt?

Vor 20 Jahren, zu seinem 50. Geburtstag, hatte Willis zusammen mit Vater David, seinem jüngsten Bruder David und einem Bodyguard Idar-Oberstein besucht. Unangemeldet stand der 50-Jährige damals an einem Samstag gegen 14 Uhr vor der Haustür in der Keltenstraße 41 auf der Lay in Idar, wo das Licht der Welt erblickte. In Tiefenstein kaufte Bruce Willis Mineralien und trank in Kanthacks Pilsstube ein Bier. Ein legendäres Bier: Es dauerte dem Hollywood-Superstar zu lange, bis es fein säuberlich gezapft war. Nach dem Besuch im Jahr 2005 kamen ein „Bruce Willis“-Actionbrot und die Martin-Weller-CD „Willise Bruus Blues“ auf den Markt.

Bei der Feier zum 50. Geburtstag in Hollywood war er zudem zum Sonderbotschafter seiner Geburtsstadt ernannt worden. Mama Marlene las ihrem Sohn damals die von OB Bruno Zimmer unterzeichnete Urkunde aus Idar-Oberstein vor.

Im Herbst 2017 tauchte Marlene Willis mit den beiden Töchtern ihres berühmten Sohnes, Tallulah und Scout, plötzlich in Idar auf. Drei Jahre später, zum 65. Geburtstag, gab es für Willis ein Glückwunschschreiben des Idar-Obersteiner Oberbürgermeisters Frank Frühauf.

Angesichts des Gesundheitszustandes ist es wohl eher Wunschdenken, an einen erneuten Besuch des Stars zu glauben. Aber wie könnten wir die Stadt zu Willis bringen? In welcher Form ginge das, um zu spiegeln, dass wir ihn nicht vergessen haben? Müsste man mal drüber nachdenken. So ein kleines Zeichen aus seiner Geburtsstadt, das wäre eine nette Geste.