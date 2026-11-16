Ausstellung in Idar-Oberstein Broschen mit kleinen Bergsteigern Kurt Knaudt 16.11.2026, 18:00 Uhr

i In diese Broschen aus Gold und Silber, die an Berggipfel erinnern, hat Wolfgang Wild kleine Bergsteigermännchen hineinmontiert. Wolfgang Wild

„Wo Hände Geschichten erzählen“ ist die 25. Atelierausstellung von Goldschmied Wolfgang Wild betitelt. Wer sich die kreativen Schmuckstücke und Kunstwerke anschauen möchte, hat dazu noch bis Freitag in der Idar-Obersteiner Hauptstraße 24 Gelegenheit.

Wolfgang Wild musste gar nicht in die Ferne schweifen, um passende Partner für seine aktuelle Ausstellung unter dem Motto „Wo Hände Geschichten erzählen“ zu finden. Der Goldschmiedemeister wurde diesmal sozusagen vor der Haustür fündig.Daniel Schürer aus Herrstein, der unter anderem auch den vor gut einem Jahr erschienenen Bildband „Das historische Herrstein“ mit seinen Illustrationen bereichert und jüngst auch während des Martinimarkts im ...







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