Brennender Unrat führt zu Feuerwehreinsatz

Unrat, der in einer Blechwanne verbrannt wurde, löste am Sonntag, 9. März, einen Feuerwehreinsatz in Niederhosenbach aus.

Die Feuerwehren aus Niederhosenbach, Kempfeld und Herrstein wurden am Sonntag, 9. März, um kurz nach 11 Uhr zu einem Schuppenbrand in Niederhosenbach alarmiert. „Vor Ort stellte sich die Situation etwas anders als gemeldet dar", berichtet Wehrleiter Nils Heidrich. Ein Anwohner hatte in einer Blechwanne Unrat verbrannt und dabei griff das Feuer auf die angrenzende Wiese sowie mehrere Hecken über. „Da eine Fläche von zehn mal zehn Meter rasch in Flammen stand und eigene Löschmaßnahmen scheiterten, alarmierte der Anwohner die Feuerwehr", so Heidrich weiter.

i Um ein Wiederaufflammen zu verhindern und alle Glutnester ablöschen zu können, wurden einige Hecken beseitigt. Hosser

Die etwa 60 Einsatzkräfte bauten schnell eine Wasserversorgung auf und haben das Feuer umgehend gelöscht. Um ein Wiederaufflammen zu verhindern und alle Glutnester ablöschen zu können, wurden einige Hecken mit der Kettensäge beseitigt. Nach einer Stunde war der Einsatz abgearbeitet. Die ebenfalls anwesende Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.