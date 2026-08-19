Einsatz in Tiefenstein Brennender Hühnerstall ruft Feuerwehr auf den Plan Christian Schulz 19.08.2026, 11:13 Uhr

i Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein: Dort stand ein Hühnergehege in Flammen, die Brandursache ist noch unklar. Christian Schulz. Hosser

Ein nächtlicher Brandalarm in Tiefenstein: Ein Hühnerstall steht lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Zeit, doch nicht alle Tiere können gerettet werden.

Ein brennender Hühnerstall hat am Mittwochmorgen um 4.45 Uhr die Feuerwache 2 in der Straße „Wölfenbach“ in Tiefenstein auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das etwa 25 Quadratmeter große Gehege bereits in Vollbrand. Die Wasserversorgung musste teilweise durch steiles Gelände aufgebaut werden, hier behalfen sich die Brandschützer mit einer Steckleiter.







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