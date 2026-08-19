Einsatz in Tiefenstein
Brennender Hühnerstall ruft Feuerwehr auf den Plan
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein: Dort stand ein Hühnergehege in Flammen, die Brandursache
Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein: Dort stand ein Hühnergehege in Flammen, die Brandursache ist noch unklar.
Christian Schulz. Hosser

Ein nächtlicher Brandalarm in Tiefenstein: Ein Hühnerstall steht lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr kämpft gegen die Zeit, doch nicht alle Tiere können gerettet werden.

Lesezeit 1 Minute
Ein brennender Hühnerstall hat am Mittwochmorgen um 4.45 Uhr die Feuerwache 2 in der Straße „Wölfenbach“ in Tiefenstein auf den Plan gerufen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das etwa 25 Quadratmeter große Gehege bereits in Vollbrand. Die Wasserversorgung musste teilweise durch steiles Gelände aufgebaut werden, hier behalfen sich die Brandschützer mit einer Steckleiter.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren