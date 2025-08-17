Am Sonntagmorgen gegen 7.50 Uhr hatte ein Anwohner bemerkt, dass es bei seinem Nachbarn in der Buhlenberger Hauptstraße brennt, und den Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr aus Birkenfeld rückte unter dem Einsatzstichwort „B2 Holzlager an Wohnhaus“ mit dem kompletten Löschzug aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Ein Atemschutztrupp überprüfte das verrauchte Gebäude auf ein mögliches Ausbreiten des Feuers im Innenbereich. Der etwa 30 Quadratmeter große Holzstapel wurde mithilfe des Tanklöschfahrzeugs und des Dachwasserwerfers gelöscht. Ein Landwirt aus dem Nachbarort Abentheuer half mit einem Teleskopfahrzeug, den Holzstapel auseinanderzuziehen, um verbliebene Glutnester zu löschen. Das Nebengebäude wurde durch das Feuer stark beschädigt. Neben den 27 Feuerwehrleuten waren auch die Polizei und ein Rettungswagen aus Birkenfeld im Einsatz.