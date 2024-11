„Sag ja!“ Brautmodenschau war Höhepunkt des Messewochenendes 12.11.2024, 09:16 Uhr

i Gut besucht: Die Hochzeitsmesse "Sag ja" bei der Kostbar 2024 in der Messe Idar-Oberstein. Michael Greber

Nach den enttäuschenden Besucherzahlen am Samstag war der Kostbar-Sonntag in der Messe Idar-Oberstein gut besucht.

Idar-Oberstein. Für einen versöhnlichen Abschluss sorgte die Hochzeitsmesse „Sag ja“ bei der Kostbar 2024 in der Messe Idar-Oberstein. Nachdem der Zuspruch am Samstag doch sehr zu wünschen übrig ließ, kamen am Sonntag, dem traditionellen Hochzeitsmessentag, sehr viele Besucher in die Messehalle eins.

