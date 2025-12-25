Braucht Heimbach weitere Photovoltaik?

Die Ortsgemeinde Heimbach hat nach den Festlegungen der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe bereits eine große Potenzialfläche für Photovoltaik. Nun möchte ein Projektierer eine andere Fläche erschließen. Der Gemeinderat will ihn zumindest anhören.
Lesezeit 2 Minuten
Ortsbürgermeister Jürgen Saar informierte seinen Gemeinderat, dass sich ein Projektierer bei ihm gemeldet habe, der Interesse habe, Photovoltaikanlagen auf den Wiesen und Äckern oberhalb der Besenbinderhalle von der Gemarkung „Im Aurech“ über den Bornberg bis zur Ortsgrenze von Berglangenbach zu bauen.