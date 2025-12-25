Rat lädt Projektierer ein Braucht Heimbach weitere Photovoltaik? Sascha Saueressig 25.12.2025, 15:00 Uhr

i Auf der Äckern und Wiesen in der Heimbacher Gemarkung "Auf dem Bornberg" links und rechts des Wirtschaftsweges nach Berglangenbach will ein Investor Photovoltaikanlagen bauen. Der Gemeinderat will den Projektierer in einer der nächsten Sitzungen für eine Vorstellung einladen. Benjamin Werle

Die Ortsgemeinde Heimbach hat nach den Festlegungen der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe bereits eine große Potenzialfläche für Photovoltaik. Nun möchte ein Projektierer eine andere Fläche erschließen. Der Gemeinderat will ihn zumindest anhören.

Ortsbürgermeister Jürgen Saar informierte seinen Gemeinderat, dass sich ein Projektierer bei ihm gemeldet habe, der Interesse habe, Photovoltaikanlagen auf den Wiesen und Äckern oberhalb der Besenbinderhalle von der Gemarkung „Im Aurech“ über den Bornberg bis zur Ortsgrenze von Berglangenbach zu bauen.







Artikel teilen

Artikel teilen