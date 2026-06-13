Das Nutzerverhalten im Internet hat sich grundlegend verändert. 2004 war bei einer Vorgängerversion der heutigen Internetseite die Zahl von 1000 Klicks als Ziel ausgegeben worden. Heute rufen kaum mehr zwei Dutzend Nutzer im Monat die Homepage auf.
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Braucht eine Stadt wie Baumholder einen offiziellen Internetauftritt? Ein Blick auf die Nutzungszahlen lässt gewisse Zweifel aufkommen. Im Februar gab es den bisherigen Jahreshöchstwert mit 21 Aufrufen, informierte Claudia Paffendorf aus dem Stadtbüro.