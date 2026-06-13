Tourismus und Infos für Bürger Braucht die Stadt Baumholder eine Internetseite? Sascha Saueressig 13.06.2026, 15:00 Uhr

i Die Internetseite der Stadt ist in die Jahre gekommen. Im Tourismusausschuss wurde jetzt über Ideen eine Modernisierung oder der die grundsätzliche Internetstrategie der Stadt Baumholder geführt. Sascha Saueressig

Das Nutzerverhalten im Internet hat sich grundlegend verändert. 2004 war bei einer Vorgängerversion der heutigen Internetseite die Zahl von 1000 Klicks als Ziel ausgegeben worden. Heute rufen kaum mehr zwei Dutzend Nutzer im Monat die Homepage auf.

Braucht eine Stadt wie Baumholder einen offiziellen Internetauftritt? Ein Blick auf die Nutzungszahlen lässt gewisse Zweifel aufkommen. Im Februar gab es den bisherigen Jahreshöchstwert mit 21 Aufrufen, informierte Claudia Paffendorf aus dem Stadtbüro.







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