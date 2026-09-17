Idar-Obersteiner vor Gericht Brandstiftung: Eine Kurzschlussreaktion und ihre Folgen Christine Jäckel 17.09.2026, 06:00 Uhr

i Eine Figur der blinden Justitia. Sonja Wurtscheid/dpa. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid

Ein 27-Jähriger hat aus Wut und Verzweiflung im Februar in einer Idar-Obersteiner Wohngruppe Feuer gelegt. Der Schaden wird auf mehr als 500.000 Euro beziffert. Nun folgen die Plädoyers vor dem Landgericht.

Er bereut seinen „Aussetzer“ zutiefst, der ihn am 15. Februar dazu verleitete, in einer Einrichtung für Suchtkranke in der Hauptstraße in Idar-Oberstein Feuer zu legen. Ein 27 Jahre alter Angeklagter war wütend, nachdem ihm nacheinander Wohnung und Arbeit gekündigt worden waren.







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