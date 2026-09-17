Idar-Obersteiner vor Gericht
Brandstiftung: Eine Kurzschlussreaktion und ihre Folgen
Eine Figur der blinden Justitia.
Eine Figur der blinden Justitia.
Sonja Wurtscheid/dpa. Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild/Sonja Wurtscheid

Ein 27-Jähriger hat aus Wut und Verzweiflung im Februar in einer Idar-Obersteiner Wohngruppe Feuer gelegt. Der Schaden wird auf mehr als 500.000 Euro beziffert. Nun folgen die Plädoyers vor dem Landgericht.

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Er bereut seinen „Aussetzer“ zutiefst, der ihn am 15. Februar dazu verleitete, in einer Einrichtung für Suchtkranke in der Hauptstraße in Idar-Oberstein Feuer zu legen. Ein 27 Jahre alter Angeklagter war wütend, nachdem ihm nacheinander Wohnung und Arbeit gekündigt worden waren.
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