Schöffengericht Idar-Oberstein Brandstiftung aus Angst vor dem Jugendamt? Vera Müller 25.08.2026, 10:16 Uhr

i Ein Vorfall im Jahr 2023 beschäftigt demnächst das Schöffengericht: Es geht um möglicherweise schwere Brandstiftung. Bernd Weißbrod/dpa

Drei Jahre ist es her, als in einem Haus in Stipshausen ein Feuer ausbrach. Nun steht der Verdacht schwerer Brandstiftung im Raum. Angeklagt ist ein Ehepaar, das sich vor dem Schöffengericht in Idar-Oberstein verantworten muss.

Ein spektakulärer Fall wird am 3 und 4. September jeweils ab 9 Uhr vor dem Schöffengericht Idar-Oberstein verhandelt. Es geht um einen Fall von möglicherweise schwerer Brandstiftung beziehungsweise Beihilfe zur schweren Brandstiftung gegen ein Ehepaar (beide 30 Jahre alt).







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