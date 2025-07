Eine Dampfwolke über dem Heizkraftwerk in Neubrücke ist am Samstag weithin zu sehen: In der Anlage sind Hackschnitzel in Brand geraten. Das hat einen Großeinsatz der Wehren aus Birkenfeld und Hopptstädten sowie zweier weiterer Löschzüge zur Folge.

Im Heizkraftwerk der OIE im Hoppstädten-Weiersbacher Ortsteil Neubrücke ist es am Samstag zu einem Großeinsatz gekommen, nachdem die Brandmeldeanlage in einem Vorbunker auslöste. „Wir erhielten um 13.37 Uhr eine Meldung der Stufe B3, dass ein Silo am Heizkraftwerk brennen würde“, erläuterte VG-Wehrleiter Lars Benzel auf NZ-Anfrage.

Auf der Anfahrt war eine Rauchwolke über dem Heizkraftwerk weithin erkennbar, allerdings stellte sich am Einsatzort schnell heraus, dass die eingelagerten Hackschnitzel in einem der Lager- und Trocknungsbunker in Brand geraten waren. Das Feuer hatte sich an drei Stellen entwickelt und flackerte auch an den Förderschnecken zum Heizkessel auf.

i Die Feuerwehrmänner rüsten sich mit Atemschutzgeräte und Werkzeug aus. Guido Turina

Die Einsatzkräfte Feuerwehren aus Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach und Dienstweiler rückten unter Atemschutz auf unterschiedlichen Ebenen vor, während die Drehleiter den Vorbunker von oben im Wasser besprühte. „Es sind auf den Ebenen jeweils Steigleitungen angebracht, damit die Löschtrupps gezielt an den Brandort kommen können“, schilderte Benzel. Die Brandschützer seien auf 14 und 18 Meter Höhe mit mehreren Löschtrupps vorgegangen, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

So habe man mit Unterstützung zweier weiterer Löschzüge die drei Brandstellen schnell löschen können. „Es war ein kräftezehrender Einsatz bei hohen Außentemperaturen“, berichtete der Wehrleiter. Insgesamt habe man gut 80 Feuerwehrleute und 18 Einsatzfahrzeuge am Heizkraftwerk gehabt, aber mit Unterstützung der Mitarbeiter der OIE alles wieder zügig unter Kontrolle bringen können. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 16 Uhr, dann konnten die Brandschützer wieder abrücken. Parallel machten sich die Mitarbeiter des Heizkraftwerks daran, die Schäden festzustellen und wieder zu beheben.

i Aus dem Korb der Drehleiter konnten die Feuerwehrmänner das Silo von oben unter Wasser setzen und die Hackschnitzel abkühlen. Guido Turina

Benzel lobte auch die medizinische Versorgung zur Absicherung des Einsatzes. Neben Dr. Jörg Dringelstein war auch eine Notärztin am Einsatzort, doch sie mussten glücklicherweise nicht eingreifen, da es keine Verletzten gab. Wie die Polizei Birkenfeld auf Anfrage mitteilte, lag die Brandursache in einer Selbstentzündung der Hackschnitzel in dem Silo. Dadurch sei neben der Brandmeldung auch die Löschanlage automatisch ausgelöst worden und Rauchgas ausgetreten. Infolge habe es an einem Kessel einen technischen Defekt gegeben und Wasserdampf sei ausgetreten. Dies sei dann auch die Rauchwolke gewesen, die weithin sichtbar war. „Bei dem austretenden Wasserdampf bestand keine Gefahr für die Bevölkerung“, teilte der Polizeisprecher mit.

Lars Benzel erläuterte, dass es im Heizkraftwerk immer wieder Meldungen der Brandmeldeanlage gebe und auch Löscheinsätze die Folge seien. Die Einheiten aus Hoppstädten und Birkenfeld seien mit der Anlage aber vertraut und die Zusammenarbeit mit den OIE-Mitarbeitern funktioniere hervorragend, sodass man immer sehr schnell agieren könne. „Der Ablauf hat wieder sehr gut funktioniert“, erklärte er in seinem Resümee.