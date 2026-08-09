Birkenfeld: Verheerendes Feuer
Brand in Mehrfamilienhaus fordert ein Todesopfer
Rund 100 Einsatzkräfte waren am Sonntagmorgen am Mozartplatz mit der Brandbekämpfung sowie den Kontroll- und Rettungsmaßnahmen b
Rund 100 Einsatzkräfte waren am Sonntagmorgen am Mozartplatz mit der Brandbekämpfung sowie den Kontroll- und Rettungsmaßnahmen beschäftigt. Die Straße „Maiwiese“ war komplett gesperrt.
Hosser

Ein verheerender Brand in einem Mehrfamilienhaus kostete am Sonntagmorgen in Birkenfeld ein Menschenleben. Während eine Person gerettet werden konnte, kämpften rund 100 Einsatzkräfte gegen die Flammen – und suchen noch immer nach einem Vermissten.

Lesezeit 1 Minute
Ein Gebäudebrand mit Menschenrettung hat am Sonntagmorgen die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld gefordert. Um 7.58 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Mozartplatz in Birkenfeld alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.
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