Brand in Dachgeschosswohnung in Weierbach

Ein Zimmerbrand in der Straße „Auf der Bein“ in Weierbach rief die Wachen 3 und 4 am Montagnachmittag auf den Plan. Laut Leitstelle sei in einer Dachgeschosswohnung Feuerschein erkennbar und der Rauchmelder würde piepsen. Insgesamt gingen fünf Atemschutzstrupps mit zwei C-Rohren zur Brandbekämpfung vor. Das Brandgut wurde durch ein Fenster nach draußen befördert und dort abgelöscht. Der Dachstuhl wurde mithilfe der Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte noch größerer Schaden abgewendet werden.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Ein Überdrucklüfter wurde in Stellung gebracht, um das Haus zu entrauchen. Die betroffene Wohnung ist aufgrund der Beaufschlagung von giftigem Brandrauch derzeit unbewohnbar. Neben 45 Kräften der Feuerwehr waren Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die Brandursache ist derze it ebenso unklar wie die Höhe des entstandenen Schadens. scc