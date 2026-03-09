Wenn es brennt, ist Eile geboten: Das gilt natürlich in besonderem Maß für einen Brand in einem Klinikum. In Idar-Oberstein ist man darauf gut vorbereitet, wie auch bei einem Feuer am Samstag deutlich wurde.
Wo eigentlich Endoskopien stattfinden, ist am Samstag Dämmmaterial in Brand geraten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat die Feuerwehr alarmiert und selbst begonnen zu löschen. Damit konnte Schlimmeres im Klinikum Idar-Oberstein verhindert werden.„Wir sind sehr stolz, dass unsere Kolleginnen und Kollegen so besonnen und engagiert reagiert haben“, freut sich Verwaltungsdirektor Joachim Krekel.