Besonnen reagiert
Brand im Klinikum Idar-Oberstein: Jede Minute zählt
Brennendes Dämmmaterial hinter einer Fassade im Bereich der Endoskopie sorgte am Samstag für einen Feuerwehreinsatz im Klinikum
Brennendes Dämmmaterial hinter einer Fassade im Bereich der Endoskopie sorgte am Samstag für einen Feuerwehreinsatz im Klinikum in Göttschied. Es wurde besonnen reagiert.
Hosser

Wenn es brennt, ist Eile geboten: Das gilt natürlich in besonderem Maß für einen Brand in einem Klinikum. In Idar-Oberstein ist man darauf gut vorbereitet, wie auch bei einem Feuer am Samstag deutlich wurde. 

Lesezeit 2 Minuten
Wo eigentlich Endoskopien stattfinden, ist am Samstag Dämmmaterial in Brand geraten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hat die Feuerwehr alarmiert und selbst begonnen zu löschen. Damit konnte Schlimmeres im Klinikum Idar-Oberstein verhindert werden.„Wir sind sehr stolz, dass unsere Kolleginnen und Kollegen so besonnen und engagiert reagiert haben“, freut sich Verwaltungsdirektor Joachim Krekel.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren