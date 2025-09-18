Ursache ist noch unklar Brand im Dorfgemeinschaftshaus in Siesbach Christian Schulz 18.09.2025, 10:04 Uhr

i Zahlreiche Einsatzkräfte wurden am Mittwochabend zu einem Brand im Dorfgemeinschaftshaus Siesbach gerufen. Fotostudio Hosser. Hosser

In der Küche des Dorfgemeinschaftshauses ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Gemeindesaal sowie die Küche bleiben vorerst geschlossen.

Die Feuerwehren aus Siesbach, Ober- und Niederbrombach, Sonnenberg sowie die Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld rückten am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr zu einem Einsatz in Siesbach aus, der zuerst als Wohnungsbrand gemeldet war. „Vor Ort stellten wir dann einen Küchenbrand im Dorfgemeinschaftshaus fest“, berichtet der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Lars Benzel.







