Ein Brand im Trafohäuschen sorgt für Dunkelheit. Ursache des Feuers waren die Temperaturen am Samstag. Nahbollenbach blieb für mehrere Stunden ohne Strom. Wie es zu dem Brand im Trafo-Häuschen kam.
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Ein Trafo-Häuschen in Idar-Oberstein hat am Samstagabend Feuer gefangen. Der Brand führte zu einem zeitweisen großflächigen Stromausfall im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach.Kurz vor 19 Uhr sei die Feuerwehr Idar-Oberstein zu dem Brand gerufen worden, teilt Wehrleiter Jörg Riemer mit.