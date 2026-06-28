Aufgrund der Hitze
Brand führt zu Stromausfall in Teilen Idar-Obersteins
Am Samstagabend fällt in Nahbollenbach für mehrere Stunden der Strom aus. Grund war ein Brand in einem Trafo-Häuschen.
Am Samstagabend fällt in Nahbollenbach für mehrere Stunden der Strom aus. Grund war ein Brand in einem Trafo-Häuschen.
Michael Brandt. picture alliance/dpa

Ein Brand im Trafohäuschen sorgt für Dunkelheit. Ursache des Feuers waren die Temperaturen am Samstag. Nahbollenbach blieb für mehrere Stunden ohne Strom. Wie es zu dem Brand im Trafo-Häuschen kam. 

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Ein Trafo-Häuschen in Idar-Oberstein hat am Samstagabend Feuer gefangen. Der Brand führte zu einem zeitweisen großflächigen Stromausfall im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach.Kurz vor 19 Uhr sei die Feuerwehr Idar-Oberstein zu dem Brand gerufen worden, teilt Wehrleiter Jörg Riemer mit.

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